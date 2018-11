Nederland importeert record aan shirts

Nederland heeft in de eerste acht maanden van dit jaar een recordaantal shirts en onderhemden geïmporteerd. In totaal werden 213 miljoen van deze kledingstukken ingevoerd. Daarvan was ruim de helft bedoeld voor Nederlandse consumenten, en de rest werd doorgevoerd naar andere landen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De kledingbranche staat de laatste jaren steeds meer in het teken van zogeheten fast fashion, oftewel snelle mode. Winkelketens als Primark, Zara en H&M leggen zo snel en goedkoop mogelijk volledig nieuwe kledingcollecties in de schappen, zodat consumenten zich voordelig in de nieuwste mode kunnen hullen.

Die ontwikkeling is terug te zien in de invoer van de kledingimport in de afgelopen decennia. Ten opzichte van 1998 is de import van shirts meer dan verdubbeld tot 129 miljoen stuks.

Hofleverancier is Bangladesh. Het lagelonenland exporteerde vorig jaar 91 miljoen shirts naar Nederland voor een gemiddelde prijs van 2 euro. Dat is ruim onder de gemiddelde importprijs van 3,20 euro. Andere belangrijke exporteurs zijn China, India en Turkije, aldus het CBS.