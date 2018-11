Zorgen rond goed presterend SoftBank

De Japanse telecomaanbieder en technologie-investeerder SoftBank heeft het in het afgelopen kwartaal veel beter gedaan dan verwacht. Onder meer de Amerikaanse telecomdochter Sprint deed het goed. Wel hebben beleggers de nodige zorgen rond tarieven in Japan en banden met Saudi-Arabië.

De operationele winst van SoftBank kwam uit op 706 miljard yen, omgerekend zo’n 5,5 miljard euro. Daarvan kwam 393 miljard uit de technologie-investeringen en 313 miljard uit alle andere divisies. De gemiddelde verwachting van analisten die door persbureau Bloomberg was verzameld was 373 miljard yen.

Toch zijn er donkere wolken aan de horizon voor de Japanners. De verwachte opbrengst van de beursgang van de Japanse telecomtak in december is onzeker nu grote concurrent NTT Docomo zijn tarieven tot 40 procent verlaagt. De aandelen in Japanse telecomaanbieders zijn daardoor in de uitverkoop gegaan.

Ook blijven er vragen over de banden met Saudi-Arabië na de moord van dat land op journalist Jamal Khashoggi. Dat land droeg 45 miljard dollar bij aan SoftBanks investeringsfonds Vision Fund, waar in totaal 100 miljard dollar in zit. De nauwe banden van topman Masayoshi Son met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman liggen sinds de moord op Khashoggi onder een vergrootglas.