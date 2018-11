AEX hoger op verkiezingsdag VS

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met winst geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen licht hoger. Beleggers keken vooral uit naar de belangrijke Amerikaanse congresverkiezingen. Daarnaast werd de handel gedomineerd door bedrijfsresultaten, de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en de Italiaanse begrotingsperikelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de plus op 523,42 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 748,29 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent. Londen bleef onveranderd.

Bij de hoofdfondsen profiteerde uitzender Randstad (plus 2,6 procent) van sterke resultaten van zijn Zwitserse concurrent Adecco. Telecomconcern KPN dikte 2,2 procent aan na een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch. Kunstmestproducent OCI hoorde bij de winnaars in de MidKap met een winst van 2,6 procent, na een koopadvies van Goldman Sachs. Bij de kleinere bedrijven steeg raambekleder Hunter Douglas bijna 6 procent na een handelsbericht.