Primark groeit door meer winkels

Kledingmerk Primark heeft in zijn gebroken boekjaar meer omzet gehaald doordat het winkelbestand groeide. De vergelijkbare winkelverkopen, waarbij wordt gekeken naar winkels die al minimaal een jaar open zijn, daalden juist. Dat wijt Primark-moeder Associatied British Foods (ABF) aan uitzonderlijk warm en koud weer gedurende de verslagperiode in met name Europa.

De omzet van Primark steeg in het boekjaar, dat liep tot en met half september, met 6 procent en werd licht geholpen door gunstige wisselkoerseffecten. De vergelijkbare winkelverkopen daalden met 2,1 procent. De maker van zogeheten ,,fast fashion” deed het goed in de Verenigde Staten, waar het bedrijf sinds juli negen winkels heeft.

Moederbedrijf ABF voerde de winst behalve door de groei bij Primark ook op door goede resultaten bij de divisies Grocery, Agriculture en Ingredients. De suikertak had nog altijd te lijden onder de lage Europese suikerprijzen en drukte de winst. Die kwam uit op 1 miljard pond (omgerekend ruim 1,1 miljard euro) tegen 1,2 miljard pond vorig jaar. De omzet bedroeg 15,6 miljard pond. Dat was een jaar eerder 15,4 miljard pond.