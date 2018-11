‘Verkiezingen bepalen sentiment Wall Street’

De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting met kleine minnen aan de sessie beginnen. De tussentijdse verkiezingen van dinsdag, die president Donald Trump heeft gebombardeerd tot een populariteitspoll voor zijn presidentschap, zullen het sentiment bepalen. De uitslagen volgen pas ver na sluiting van de beurs. De uitkomst lijkt mede bepalend voor de economische koers van de VS.

Nu hebben de Republikeinen van president Trump nog de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen. Trump kan daardoor redelijk ongestoord zijn gang gaan. Volgens de peilingen is het goed mogelijk dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. In de Senaat lijken Trump en de zijnen wel de meerderheid in handen te houden.

Nadat Trump in 2016 de presidentsverkiezing won was er sprake van een rally op de beurzen. Met zijn belastingverlagingen stuwde hij de winsten van grote bedrijven, maar daarmee werkte hij ook de door Trump fel bekritiseerde renteverhogingen door de Fed in de hand. De laatste tijd beleefden de financiële markten roerige tijden, onder meer door oplopende handelsspanningen met China. Deze ramkoers met China komt ook uit de koker van Trump en de zijnen.

Qua bedrijven weet onder meer farmaceut Eli Lilly de aandacht op zich gericht. Na een sterk derde kwartaal schroefde het bedrijf de winstverwachtingen op. Ook is de farmaceut iets rooskleuriger geworden in zijn omzetprognose. Modebedrijf Ralph Lauren boekte meer winst. Het aandeel lijkt evenwel lager te openen.

Nieuws- en dataleverancier Thomson Reuters zette in het derde kwartaal een fors lagere operationele winst in de boeken. Ook de omzet ging omlaag. Het bedrijf wil ongeveer 2,5 miljard dollar teruggeven aan zijn aandeelhouders in de vorm van een eenmalige uitkering.

Het industriële concern General Electric (GE) verkoopt zijn commerciële verlichtingstak aan investeerder American Industrial Partners (AIP). GE verkeert in zwaar weer en heeft een groot aantal onderdelen te koop gezet.

De beurzen in New York sloten maandag overwegend hoger. De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent in de plus op 25.461,70 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent naar 2738,31 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,4 procent in op 7328,85 punten.