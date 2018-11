Wall Street in het groen op verkiezingsdag

De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag op winst. Beleggers kijken vooral naar de tussentijdse Congresverkiezingen, die president Donald Trump heeft gebombardeerd tot een populariteitspoll voor zijn presidentschap. De uitslagen volgen pas ver na sluiting van de beurshandel op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde halverwege de handelsdag 0,5 procent in de plus op 25.594 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot 2751 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 7376 punten. Overigens lagen de handelsvolumes relatief laag.

Nu hebben de Republikeinen van president Trump nog de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in handen. Trump kan daardoor redelijk ongestoord zijn gang gaan. Volgens de peilingen is het goed mogelijk dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. In de Senaat lijken Trump en de zijnen wel de meerderheid in handen te houden.

Qua bedrijven wist onder meer farmaceut Eli Lilly de aandacht op zich gericht. Na een sterk derde kwartaal schroefde het bedrijf de winstverwachtingen op. Desondanks verloor het aandeel Eli Lilly 4 procent. Branchegenoot Mylan wist met zijn cijfers beleggers wel te bekoren en werd bijna 19 procent hoger gezet.

Modebedrijf Ralph Lauren leverde 5,8 procent aan waarde in na publicatie van resultaten. Informatie- en nieuwsleverancier Thomson Reuters opende de boeken en ging bijna 4 procent vooruit.

Industrieel concern General Electric (GE) verkoopt zijn commerciƫle verlichtingstak aan investeerder American Industrial Partners (AIP). GE steeg 1,9 procent. Entertainment- en mediaconcern Walt Disney kreeg er 0,7 procent bij. De Europese Commissie heeft onder voorwaarden ingestemd met de overname van het leeuwendeel van 21st Century Fox door Disney.

Verder was cyberveiligheidsbedrijf Symantec een opvallende winnaar met een plus van ruim 13 procent. Naar verluidt is de maker van het antivirusprogramma Norton benaderd voor een overname door investeringsmaatschappij Thoma Bravo.

De euro was 1,1410 dollar waard, tegen 1,1408 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 61,74 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 71,61 dollar per vat.