China is flinke groeimarkt voor Adidas

Adidas heeft in het derde kwartaal meer sportartikelen aan de man gebracht in China. Ook in de regio Noord-Amerika liepen de zaken goed. Het Duitse concern wist in Rusland verder nog te profiteren van de nasleep van het WK voetbal in dat land.

Alles bij elkaar liepen de kwartaalopbrengsten op jaarbasis met 3 procent op tot 5,9 miljard euro. De nettowinst uit voortgezette activiteiten steeg met 19 procent naar 656 miljoen euro. Deze volgens het bedrijf ,,sterke cijfers” zijn voor Adidas reden om de financiële verwachtingen voor heel het jaar wat op te krikken. Topman Kasper Rørsted benadrukt dat Adidas erin is geslaagd om de winstgevendheid te vergroten ondanks tegenwind van ongunstige wisselkoersen.

In de regio groot-China ging de gecombineerde omzet van de merken Adidas en Reebok met meer dan een kwart omhoog. Noord-Amerika was goed voor een plus van 16 procent. Verder viel de verkoopspurt van directe onlineverkoop aan consumenten op. Dat bracht 76 procent meer geld in het laatje. Rusland is een beetje een apart verhaal, omdat er afgelopen jaar ook veel winkels gesloten zijn. De verkopen lagen evenwel 7 procent hoger dan twaalf maanden terug.