Crew Ryanair ontslagen na verspreiden nepfoto

Ryanair heeft zes werknemers ontslagen vanwege het verspreiden van een foto. Volgens de Ierse luchtvaartmaatschappij gaat het om een nepfoto, waarop te zien dat cabinepersoneel op de grond slaapt van een Spaans vliegveld. Volgens de BBC zijn de zes werknemers ontslagen op basis van – zo zegt Ryanair – ,,grove misdragingen”.

Het kiekje werd veel verspreid op sociale media en zorgde voor ophef. De foto zou namelijk aantonen hoe slecht de werkomstandigheden zijn voor het Ryanair-personeel.

De prijsvechter vindt dat de foto voor reputatieschade zorgt, die veroorzaakt is door het zestal. Eerder verspreidde Ryanair al een foto waarop werd aangetoond dat de foto in scène is gezet.

De ophef komt voor Ryanair op een slecht moment. De maatschappij ligt onder vuur vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden die het zou hanteren voor haar personeel.