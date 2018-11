Vrouwelijke topverdieners in opmars

Vrouwen nemen gestaag in aantal toe onder de toepverdieners van het Nederlandse bedrijfsleven. Toch is een ruime meerderheid van de bestbetaalde krachten nog altijd man.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bestond de top van de loonlijst van organisaties met minimaal 500 banen vorig jaar voor ruim 20 procent uit vrouwen. In 2010 was dat nog 15 procent.

De onderzoekers keken hiervoor naar de 0,2 procent best betaalde banen binnen de organisaties, en zochten vervolgens uit of die posities door mannen of door vrouwen bekleed werden. Hierbij merkt het CBS wel op dat de topverdieners zijn geselecteerd op basis van het jaarloon, en niet het uurloon.

De meeste vrouwelijke topverdieners blijken te werken in bedrijfstakken waarin relatief veel vrouwen werken, bijvoorbeeld de zorg. Ook organisaties in het onderwijs scoren hoog. In de bouw komen juist amper vrouwelijke topverdieners voor. De horeca en financiƫle dienstverlening hebben ook relatief weinig vrouwen hoog op loonlijst, ondanks dat in die sectoren toch best veel vrouwen werkzaam zijn.