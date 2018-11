Bemiddeling voor cao metaalsector mislukt

Een bemiddelingspoging om de cao-onderhandelingen in de metaalsector vlot te trekken is mislukt. Volgens werkgeversorganisatie FME constateerden de bemiddelaars donderdag dat de verschillen tussen de partijen onoverbrugbaar zijn.

In de metaalsector vinden al maandenlang stakingen plaats. In totaal vallen 150.000 medewerkers in het hele land onder de cao Metalektro. Het gaat om bedrijven als VDL-Nedcar, Stork, ASML, Fokker, DAF en Siemens.

De werkgevers zeggen dat ze bereid waren tot een zeer goede cao-deal en wijzen met een beschuldigende vinger naar de vakbonden. ,,Ze hebben afgelopen maart slechts hun eisen bij FME op tafel gelegd en zijn nooit serieus ingegaan op de diverse voorstellen, waardoor er feitelijk geen sprake is geweest van onderhandelen”, zegt hoofdonderhandelaar Ab van der Touw van de werkgeversorganisatie.

Omdat er nu geen zicht is op een cao-akkoord is, denkt FME na over een loonaanbeveling richting de bedrijven. Op die manier zouden medewerkers niet de dupe hoeven te worden van de situatie. De vakbonden hebben nog niet op het bericht gereageerd.