Groei verkoop elektrische auto’s in EU

De verkoop van elektrische auto’s in de Europese Unie is in het derde kwartaal met bijna 30 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit gegevens van brancheorganisatie voor autoverkopers ACEA.

In totaal werden in het afgelopen kwartaal bijna 72.000 elektrische auto’s verkocht. In dat aantal zitten ook hybride auto’s met een stekker. Daarnaast werden nog eens ruim 147.000 hybrides zonder stekker verkocht. Die auto’s laden hun accu op tijdens het rijden.

Het aandeel van volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides blijft met 2 procent laag. Benzineauto’s waren goed voor bijna 58 procent van de totale autoverkopen en diesels voor bijna 35 procent.