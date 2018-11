Inflatie in Venezuela nadert miljoen procent

De inflatie in Venezuela is in oktober uitgekomen op 833.997 procent op jaarbasis. Dat betekent dat de Venezolaanse bolivar in de afgelopen twaalf maanden elk uur bijna de helft minder waard werd. Het cijfer staat in een rapport die door het door de oppositie gecontroleerde parlement van het Zuid-Amerikaanse land is gepubliceerd. De centrale bank van Venezuela maakt al drie jaar geen inflatiecijfers meer bekend.

Op maandbasis liep de inflatie wel wat terug. Toch is de geldontwaarding in Venezuela op koers om in 2018 de 1 miljoen procent te bereiken, voorspelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eerder al. Het IMF denkt verder dat de hyperinflatie in 2019 de 10 miljoen procent bereikt.

Venezuela verkeert al vijf jaar in een zware economische crisis. In een poging om de inflatie te remmen schrapte president Nicolas Maduro in augustus vijf nullen van de bolivar. Ook werd het minimumsalaris verdertigvoudigd.