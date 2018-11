Minister: bijdrage aan Brussel miljarden hoger

De Nederlandse geldstroom naar Brussel stijgt met miljarden, als de Europese Commissie haar zin krijgt met haar voorstellen voor de meerjarenbegroting 2021-2027. Alleen al het schrappen van de korting die Nederland nu nog op zijn bijdrage krijgt, kan uiteindelijk 3 miljard euro extra betekenen, aldus minister Wopke Hoekstra (Financiën).

De bewindsman sprak in de Tweede Kamer over de ,,maximale schade” die Nederland zou kunnen lopen door de plannen. De jaarlijkse zogenoemde afdracht aan de Europese Unie stijgt volgens de ,,huidige ingeslagen weg” van ruim 8,5 miljard euro in 2021 tot 10 miljard in 2027. Daarnaast verliest de Nederlandse regering, als het aan de commissie ligt, haar korting op die bijdrage. Dat betekent ruim 1,25 miljard euro meer in 2021, oplopend tot 2,5 tot 3 miljard extra in 2027.

Hoekstra benadrukte dat de onderhandelingen over de komende begroting nog volop bezig zijn. De huidige bijdrage is 1 procent van de omvang van de nationale economie (BNI). Vanwege het vertrek van Groot-Brittannië wil de commissie de afdracht verhogen naar 1,11 procent.