‘Handelsgesprekken VS-EU in 2019’

De Europese Unie en de Verenigde Staten zouden begin volgend jaar formele gesprekken moeten beginnen om de handelsrelaties te verbeteren. Minister Margarethe Schramböck van tijdelijk EU-voorzitter Oostenrijk zei vrijdag voor overleg in Brussel dat ze haar EU-collega’s zal aansporen daar groen licht voor te geven.

EU-handelscommissaris Cecilia Malmström heeft de afgelopen tijd verkennende gesprekken gevoerd met haar Amerikaanse tegenhanger over de uitwerking van de afspraken die voorzitter Juncker en president Trump deze zomer maakten. Trump beloofde toen een oplossing voor de invoertarieven op staal en aluminium die hij heeft verhoogd. Verder werd afgesproken te werken aan lagere handelstarieven. Zolang er wordt gepraat worden geen nieuwe heffingen ingevoerd op bijvoorbeeld auto’s en auto-onderdelen.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) wilde niet over de kwestie speculeren. Zij sprak van een heel belangrijke fase, waarin alle lidstaten Malmström steunen. ,,EU-eenheid op alle fronten is heel belangrijk. We zetten in op dialoog.’’