Staalbedrijven onderuit op beurzen

Staalbedrijven gingen vrijdag op de Europese beurzen over een breed front omlaag. Beleggers leken bevreesd door een nieuw winstalarm van het Duitse staalconcern ThyssenKrupp. De Europese beurzen gingen gemengd het weekend in. Op Beursplein 5 was er verder bovengemiddelde aandacht voor Boskalis en Eurocommercial Properties na cijfers.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2 procent in de plus op 529,55 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 739,35 punten. Frankfurt eindigde een fractie hoger, Parijs en Londen zakten elk 0,5 procent.

In Frankfurt kelderde ThyssenKrupp ruim 9 procent. Het bedrijf snijdt in de verwachtingen in verband met een onderzoek naar jarenlange verboden prijsafspraken. Concurrent ArcelorMittal ging in het kielzog van de Duitsers 2,4 procent omlaag in de AEX. Roestvrijstaalmaker Aperam en metalenspecialist AMG verloren 7,6 en 4,2 procent in de MidKap. Outokumpu speelde in Helsinki 4,6 procent kwijt. In Madrid verloor Acerinox 5,8 procent.

Boskalis daalde in de MidKap 1,2 procent. De cijfers van de baggeraar en maritiem dienstverlener waren goeddeels als verwacht. Het concern wil topman Peter Berdowski herbenoemen. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties verloor 0,2 procent.

BAM (min 0,9 procent) ging bij de middelgrote fondsen andermaal omlaag nadat de bouwer een dag eerder al ruim 6 procent kwijtraakte na teleurstellende cijfers. Betaalbedrijf Adyen zakte 2,7 procent na een verkoopadvies van Bryan Garnier.

Luxegoederenconcern Richemont zakte ruim 6 procent in Zürich na tegenvallende resultaten. UBS daalde bijna 3 procent na een aanklacht van de Amerikaanse autoriteiten tegen de Zwitserse bank vanwege de verkoop van hypotheekgerelateerde producten voorafgaand aan de financiële crisis.

In Brussel was er veel aandacht voor Bpost dat dit keer 6 procent verloor. Het aandeel van de postbezorger verloor donderdag al stevig aan waarde na tegenvallende cijfers. Ook kampt het bedrijf met stakingen onder zijn personeel.

De euro was 1,1327 dollar waard, tegen 1,1416 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 59,91 dollar. Een vat Brentolie kostte 1,2 procent minder op 69,81 dollar.