Sterkste groei Britse economie in twee jaar

De Britse economie heeft in het derde kwartaal de sterkste groei laten zien in bijna twee jaar. De economie kreeg onder meer steun van hogere consumentenbestedingen. Ook het wereldkampioenschap voetbal zorgde voor een opsteker, omdat Britten daardoor bijvoorbeeld meer drank kochten.

De groei bedroeg 0,6 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal, aldus schattingen van het Britse nationale statistiekbureau. Dat is de sterkste economische vooruitgang in Groot-Brittanniƫ sinds het vierde kwartaal van 2016. In het tweede kwartaal ging de Britse economie met 0,4 procent vooruit.

Overigens zijn er al enige tijd tekenen van afzwakking te zien van de economie in het land, onder meer door de onduidelijkheid rond de brexit. Omdat er nog steeds geen akkoord is tussen Londen en Brussel over de brexit zijn Britse bedrijven voorzichtiger met investeringen.