Recordomzet op Chinese Singles Day

Singles Day, de dag waarop Chinezen cadeautjes kopen voor zichzelf en anderen om te vieren dat ze vrijgezel zijn, heeft webgigant Alibaba zondag een recordbedrag van bijna 31 miljard dollar opgeleverd. Vorig jaar zette Alibaba op Guanggun Jie, zoals de dag in het Chinees heet, nog ruim 25 miljard dollar om. Dat was 39 procent meer dan in 2016.

Singles Day werd in de jaren negentig bedacht door vier studenten. Vanaf 2009 is het een koopfestijn op internet geworden. In dat jaar begon Jack Ma, de oprichter van Alibaba, 11 november te gebruiken om mensen naar zijn internetwinkels te lokken met speciale aanbiedingen.

De speciale feestdag werd rond middernacht, plaatselijke tijd, met een grote tv-show afgetrapt. Toen het twaalf uur werd, stroomden de eerste bestellingen binnen. Alibaba zette in de eerste vijf minuten naar verluidt al zo’n 3 miljard dollar om. Niet alleen consumentenelektronica liepen goed, ook veel luxe goederen. Volgens Chinese media werden er zelfs dure auto’s gekocht. Vooral producten van Xiaomi, Apple en Dyson waren populair.