Stakingsdreiging bij Douwe Egberts

Vakbonden FNV en CNV hebben een ultimatum neergelegd bij Douwe Egberts. Als het koffie- en theebedrijf niet voor donderdag 12.00 uur ingaat op de eisen voor onder meer een hoger loon, dan volgen acties waaronder waarschijnlijk stakingen.

Meer dan driekwart van de vakbondsleden heeft een cao-eindbod van Douwe Egberts verworpen. Er lag een bod voor een loonsverhoging van 2,6 procent, maar de bonden eisen 3,5 procent. Ook is er onvrede over het plan van Douwe Egberts om flink te snijden in het aantal adv-dagen voor nieuwe werknemers. Daarnaast moet er onderzoek komen naar de werkdruk bij het bedrijf. De cao bij Douwe Egberts geldt voor circa 4000 werknemers en verliep al in juni.

,,De aandeelhouders van Jacobs Douwe Egberts kregen vorig jaar in totaal 175 miljoen uitgekeerd. Toch is een loonsverhoging van 3,5 procent voor de medewerkers te veel. Belachelijk. Daarom stellen we het bedrijf een ultimatum”, aldus FNV-bestuurder Niek Suijker.