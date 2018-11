Ahold Delhaize krikt doel online omzet op

Ahold Delhaize mikt voor 2021 op een omzet uit onlineverkopen van circa 7 miljard euro. Dat zou een verdubbeling betekenen van het huidige niveau. Dat liet het supermarktconcern weten voorafgaand aan een investeerdersdag in New York.

Eerder had het bedrijf gezegd in 2020 te rekenen op een online-omzet van 5 miljard euro. Ahold Delhaize kondigde in New York zijn strategie Leading Together aan. Daarin ontvouwde het bedrijf zijn plannen voor de groei van de omzet en uitbreiding van het marktaandeel in de komende drie jaar. Ahold Delhaize kwam vorige week nog met kwartaalcijfers. Toen werden ook bepaalde doelstellingen naar buiten gebracht.

Het is de eerste grote strategische update sinds topman Frans Muller in juli aan het hoofd kwam te staan van het Nederlands-Belgische supermarktconcern, als opvolger van Dick Boer. Volgens Muller ligt de focus van het bedrijf op investeringen in zijn winkels en online verkoopkanalen en technologische ontwikkelingen om de klanttevredenheid en efficiƫntie te vergroten.

Ahold Delhaize meldde daarnaast zijn Amerikaanse keten Stop & Shop onder handen te nemen om zo het merk beter in de markt te zetten. Stop & Shop is het grootste onderdeel van Ahold Delhaize in de Verenigde Staten.

De onderneming gaf verder aan dit jaar te mikken op een onderliggende winst per aandeel van 1,50 tot 1,60 euro. Daarnaast wil Ahold Delhaize in 2019 voor 1 miljard euro eigen aandelen inkopen. De kapitaalinvesteringen moeten volgend jaar uitkomen op 2 miljard euro.