Eigenaar Gazelle koopt aandelen rivaal Accell

Handelshuis Pon heeft dinsdag zijn belang van ruim 5 procent in fietsenbedrijf Accell vergroot, door op de beurs ruim 831.000 aandelen te kopen voor gemiddeld 18,80 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf achter onder meer fietsenmerk Gazelle 8,2 procent van Accell in handen.

Pon bracht eerder op de dag een bod uit op een deel van het beursgenoteerde Accell. Het handelshuis mikt op een belang van maximaal 20 procent. Begin vorig jaar deed Pon nog een poging om heel Accell in te lijven. Pon is nu van plan om voor de langere termijn aandeelhouder te worden van de maker van onder meer Batavus en Koga-fietsen.

Het bestuur van Accell heeft gezegd te gaan praten met Pon. Pon bood 19 euro, veel minder dan de ruim 30 euro per aandeel die Pon eerder wilde neertellen voor het hele bedrijf. Accell kreeg onlangs nog de nodige kritiek van aandeelhouders. Zo werd het eerdere bod van Pon op Accell in het voorjaar van 2017 volgens beleggers te snel afgewezen.