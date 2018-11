Hogere opening op Wall Street

De Amerikaanse minister van Financiƫn Steven Mnuchin zou gesproken hebben met de Chinese vicepremier Liu He over het handelsconflict tussen de landen. Naar verluidt brengt Liu op korte termijn een bezoek aan Washington om verder te praten.

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de handelsdag begonnen, na de stevige verliezen een dag eerder. Bemoedigende geluiden over gesprekken tussen China en de Verenigde Staten over het wegnemen van handelsspanningen stuwen het sentiment.

