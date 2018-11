‘Italië houdt vast aan omstreden begroting’

De Italiaanse regering houdt vast aan de belangrijkste punten van haar omstreden begroting, waaronder een tekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat schrijven Italiaanse media. Rome heeft tot en met dinsdag de tijd om een herziene begroting in te leveren bij de Europese Commissie.

,,We passen de begroting niet enkel en alleen aan omdat Brussel ons wat brieven stuurt”, tekent zakenkrant Il Sole 24 Ore op uit de mond van vicepremier Matteo Salvini. Hij zegt verder dat over details onderhandeld kan worden, maar dat de begroting in de ,,basis niet verandert”.

Op bepaalde punten zou het kabinet toch bereid zijn concessies te doen aan de Europese Commissie, die onlangs de ontwerpbegroting voor 2019 van de Italianen afkeurde. De regering matigt mogelijk de groeiraming van 1,5 procent voor de economie, die zou moeten voortvloeien uit extra overheidsuitgaven van 37 miljard euro. De commissie zette eerder al vraagtekens bij die verwachting, evenals de Italiaanse rekenkamer en het nationale statistiekbureau Istat.

Minister Giovanni Tria van Economische Zaken zou nog extra tegemoetkomingen overwegen. Volgens dagblad Il Messaggero denkt hij aan clausules in de begroting die bepalen dat Italië automatisch bezuinigingen doorvoert bij een begrotingstekort boven de 2,4 procent. Naar verluidt stelt Tria ook privatiseringen van staatsdeelnemingen voor.

Als Rome geen of onaanvaardbare nieuwe cijfers stuurt, kan de commissie een strafprocedure in gang zetten waarin boetes tot 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) kunnen worden opgelegd. Naar verwachting maakt ze op 21 november haar volgende stappen bekend.