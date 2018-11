Luik troeft Nederland af in strijd om Alibaba

Nederland delft vooralsnog het onderspit in de strijd om een groot Europees distributiecentrum van webwinkelreus Alibaba binnen te halen. Het van oorsprong Chinese bedrijf heeft een duidelijke voorkeur voor de Belgische stad Luik. Dat zegt Terry von Bibra, algemeen directeur voor Europa van Alibaba, in een interview met Het Financieele Dagblad (FD).

Behalve Luik waren ook Maastricht en Weert in de race voor het distributiecentrum. Alibaba richt zich vooralsnog vooral op de Waalse stad als Europees logistiek knooppunt, zo zegt Von Bibra. Zo zouden de eerste vliegtuigen voor Singles Day, een jaarlijks koopjesfestijn van het e-commercebedrijf, al zijn vertrokken naar de Belgische stad.

Topman Jack Ma van Alibaba voerde afgelopen zomer gesprekken in Den Haag over een vestiging in Nederland. Von Bibra sluit dan ook niet uit dat het bedrijf voor verdere expansie naar ons land kijkt. Zo zou Ma Nederland een ,,extreem belangrijk land met een rijke handelsgeschiedenis” hebben genoemd.