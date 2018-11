Bitcoin naar laagste punt in ruim een jaar

Cryptomunt bitcoin is een etmaal naar het laagste punt in ruim een jaar gedaald. Volgens handelsplatform Coinmarketcap was de munt woensdagavond 5788 dollar waard, bijna 10 procent minder ten opzichte van dinsdagavond.

Handelaren en analisten tasten in het duister over de oorzaak van de plotselinge prijsdaling. Ook andere cryptomunten als ethereum, bitcoin cash en litecoin verloren stevig aan waarde.

Bitcoin koerst al een tijdje onder de grens van de 6000 dollar. Eind vorig jaar was de munt nog bijna 20.000 dollar waard.