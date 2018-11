Boete na beursgang biotechtak Samsung

De beurstoezichthouder in Zuid-Korea heeft de biotechnologietak van Samsung een boete opgelegd voor gesjoemel rond zijn beursgang. Als blijkt dat het onderdeel inderdaad opzettelijk regels heeft overtreden, dan wordt de beursnotering van Samsung Biologics mogelijk geschrapt, en volgt een strafrechtelijk onderzoek.

Bij de beursgang in Seoul werd in 2016 ongeveer 2 miljard dollar opgehaald. Daarbij zou de waarde van het bedrijfsonderdeel bewust te hoog zijn weergegeven.

Samsung Biologics moet omgerekend 6,2 miljoen euro betalen. Ook adviseerde de beurswaakhond de topman van het bedrijf op straat te zetten. De handel in Samsung Biologics is stilgelegd in afwachting van verdere ontwikkelingen. Het zou voor zover bekend voor het eerst zijn dat een bedrijf in Zuid-Korea wegens boekhoudproblemen van de beurs wordt gehaald. Een analist acht de kans dat dat gebeurt overigens klein.