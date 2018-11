Energietransitie neemt hap uit winst RWE

Het Duitse energieconcern RWE heeft zijn bedrijfsresultaat in de eerste negen maanden van het jaar met bijna een kwart zien dalen. Dat had te maken met de overgang naar andere energiebronnen in Duitsland, dat lange tijd zwaar leunde op kerncentrales en kolen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zakte van 1,7 miljard naar 1,3 miljard euro. Voor het hele jaar blijft de verwachting ongewijzigd op 1,4 miljard tot 1,7 miljard euro. Investeerders maken zich al langer druk over de winstgevendheid van het energiebedrijf door de versnelde uitfasering van kolen in Duitsland. RWE is bezig met de integratie van de tak voor hernieuwbare energie van concurrent E.ON.

E.ON kwam ook met cijfers en zag de brutowinst met 11 procent stijgen tot 2,4 miljard euro. Het bedrijf is bezig met zijn omvorming van een breed georiƫnteerd nutsbedrijf naar een specifiek energienetwerk- en consumentenenergiebedrijf. Daarbij wordt branchegenoot Innogy ingelijfd. De winst dit jaar komt uit aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte, voorspelde E.ON verder.