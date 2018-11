Groei economie eurozone zwakt af

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal minder sterk gegroeid dan in de voorgaande periode. Volgens een voorlopige schatting van het Europees statistiekbureau Eurostat ging de economie van het eurogebied met 0,2 procent vooruit op kwartaalbasis, tegen 0,4 procent in het tweede kwartaal.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Voor de gehele Europese Unie werd een groei gemeten van 0,3 procent, tegen 0,5 procent in de voorgaande periode.

Op jaarbasis was sprake van een economische vooruitgang in de eurozone met 1,7 procent en 1,9 procent in de EU.