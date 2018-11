IEA blij met nieuwe situatie op oliemarkt

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is blij dat de wereldwijde oliemarkt weer terugkeert naar een situatie met overschot en lagere prijzen. Dat schrijft de instelling die grote olieconsumenten adviseert over het energiebeleid in een nieuw rapport.

,,Stijgende voorraden moeten worden verwelkomd als een vorm van verzekering, in plaats van een bedreiging”, aldus de kenners. Het IEA waarschuwde vorige maand al dat hoge energieprijzen juist een risico kunnen vormen voor de wereldwijde economische groei.

De olieprijzen gaan de laatste tijd in rap tempo omlaag. Dat komt mede door de gestegen productie in Saudi-Arabiƫ, Rusland en de Verenigde Staten en enkele uitzonderingen op de Amerikaanse sancties tegen olieland Iran. Landen van oliekartel OPEC vinden dat maar niks. De OPEC overweegt om de olieproductie weer te verlagen om daarmee de prijs te stutten.

Maar het IEA vindt dat laatste geen goed idee. Het opkrikken van de prijzen is ook tegen het zere been van president Donald Trump, die lage olieprijzen als een zegen ziet. Volgens hem zouden de prijzen, gelet op de huidige voorraden, nog verder moeten dalen.