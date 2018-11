‘Jeansmaker Levi Strauss wil naar de beurs’

De bekende jeansmaker Levi Strauss wil naar verluidt de sprong naar de beurs wagen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. De beursgang moet het bedrijf in eerste instantie 600 miljoen tot 800 miljoen dollar opleveren.

De beursgang moet in het voorjaar van 2019 een feit zijn en zal aan Levi Strauss in zijn geheel een prijskaartje hangen van 5 miljard dollar, aldus de berichten. Het bedrijf wilde niet op de geruchten reageren.

Het zou overigens niet voor het eerst zijn dat de jeansmaker naar de beurs gaat. Dit deed het bedrijf in 1971 ook al eens. De Amerikaanse banken Goldman Sachs en JPMorgan zullen volgens de berichten de aanstaande beursgang begeleiden.

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1853. De Duitse immigrant Levi Strauss verhuisde ten tijde van de goudkoorts naar Californië. Daar opende hij een buitenpost voor droge goederen. Twintig jaar later bundelde hij zijn krachten met kleermaker Jacob Davis. Ze hadden het idee opgevat om broeken langer meer te laten gaan door gebruik te maken van klinknagels. Ze verkregen het patent en dit leidde uiteindelijk tot het eerste paar jeans.

Het bedrijf is momenteel in handen van de nazaten van Strauss. De Japanse tak van Levi Strauss is wel beursgenoteerd. Het Amerikaanse bedrijf handelt wel in obligaties en rapporteert om die reden aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De beursgang van 1971, waarmee het bedrijf 50 miljoen dollar ophaalde, was destijds een van de grootste ooit. In 1984 verdween het bedrijf weer van de beurs.

Het afgelopen kwartaal was Levi Strauss goed voor een omzet van 1,4 miljard dollar en een winst van 130 miljoen dollar. Het lukte het bedrijf de voorbije twee jaar om de schuldenlast te halveren. De producten van het bedrijf worden in 110 landen wereldwijd in ongeveer 50.000 winkels verkocht. Levi Strauss exploiteert zelf circa 2900 winkels