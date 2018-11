Rome stuurt nieuwe begroting met zelfde cijfers

De Europese Commissie bevestigt de ontvangst afgelopen nacht van een nieuwe Italiaanse conceptbegroting over 2019. In een begeleidende brief schrijft minister Giovanni Tria (Financiën) dat de regering vasthoudt aan haar cijfers. De commissie, die de eerste ontwerpbegroting van de nieuwe populistische regering vorige maand afkeurde, wil geen commentaar geven maar heeft de stukken openbaar gemaakt.

Daaruit blijkt dat Rome een uitzondering van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) vraagt voor speciale uitgaven in verband met stormschade en de heropbouw van de in augustus ingestorte Morandi-brug in Genua. Ook stelt Tria dat Italië door privatisering van onroerend goed 1 procent van het bbp aan inkomsten zal genereren die worden gebruikt om de staatsschuld te verminderen. Italië handhaaft het begrotingstekort op 2,4 procent van het bbp en haar verwachte groeicijfer van 1,5 procent.

Naar verwachting komt de commissie volgende week met een nieuw oordeel.