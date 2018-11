Tweedehands auto’s massaal de grens over

De Nederlandse export van tweedehands personenauto’s is in oktober flink gestegen. Alles bij elkaar gingen er ruim 26.000 wagens het land uit, dik 20 procent meer een jaar eerder. Volgens cijfers van dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive gaat het om hoogste aantal binnen één maand sinds 2012.

Een reden dat de uitvoer zo hard oploopt is dat er veel occasions in voorraad zijn. Door de aantrekkende verkoop van nieuwe auto’s zijn er immers ook meer inruilexemplaren. Daarnaast is de import van gebruikte wagens sterk toegenomen. Export is dan een handige manier om een deel van deze auto’s goed te verkopen.

Wat ook speelt is dat het aantal oudere auto’s in Nederland de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Auto’s van 18 tot 25 jaar worden vaak geëxporteerd, zeker nu in veel andere landen de economie en dus de vraag naar auto’s in de lift zitten.

Veel wagens die de grens overgaan werden in Nederland gebruikt als leaseauto. De populairste exportbak is de Volkswagen Golf, gevolgd door de Opel Astra. Het aantal uitgevoerde Renault Méganes en Volkswagen Passats is de laatste tijd ook sterk toegenomen.