Herstel techbedrijven op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan, na dagen met koersverliezen. Onder meer techbedrijven toonden herstel. Wall Street verwerkte tevens het kwartaalbericht van retailgigant Walmart.

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 25.289,27 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2730,20 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 1,7 procent in de plus op 7259,03 punten. Amerikaanse beleggers lieten zich duidelijk niet van de wijs brengen door alle brexit-perikelen in Europa.

Zwaargewicht Apple, dat recent nog flinke klappen kreeg in New York, kreeg er 2,5 procent aan beurswaarde bij. Het techbedrijf heeft naar verluidt een samenwerkingsdeal gesloten om zelf films te laten maken, vergelijkbaar met wat Amazon en Netflix al doen.

Winkelketen J.C. Penney, die met cijfers kwam, noteerde na een fors lagere opening, uiteindelijk bijna 12 procent hoger. De resultaten van fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems werden door beleggers beloond met een koerssprong van 5,5 procent.

Dow-fonds Walmart schroefde het voorbije kwartaal zijn omzet op, geholpen door hogere verkopen op de Amerikaanse thuismarkt. De supermarktketen stelde ook zijn verwachtingen rond de aangepaste winst per aandeel naar boven bij. Maar beleggers lijken toch niet overtuigd. Het aandeel zakte 2 procent.

Ook Tesla (plus 1,3 procent) wist de aandacht op zich gericht. Topman Elon Musk heeft via Twitter laten weten dat de maker van elektrische auto’s diverse truckbedrijven heeft gekocht om alle logistiek rond zijn leveringen van de Model 3 beter te kunnen regelen.

Facebook sloot 0,3 procent lager, na berichten dat het via een Republikeins lobbybedrijf, genaamd Definers, heeft geprobeerd critici met nepnieuws in een kwaad daglicht te zetten. Dat zou gebeurd zijn om de aandacht af te leiden van de aanhoudende schandalen rond Facebook. Facebook ontkent de beschuldigingen en heeft laten weten dat de banden met Definers zijn stopgezet.

De euro was 1,1332 dollar waard, tegen 1,1330 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 56,53 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 66,60 dollar per vat.