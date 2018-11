‘Hopen op goede afloop brexitdeal’

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hopen op een ,,goede afloop” in de discussie rond de voorlopige brexitdeal. Het Britse parlement vergadert er donderdag over.

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zou de brexitdeal die nu op tafel ligt een belangrijke stap zijn om weer rust te brengen in de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt een keiharde brexit nog steeds op de loer, waarschuwen de organisaties.

Als May er niet in slaagt de voorstellen door het parlement te krijgen, ligt een no deal scenario weer op tafel. Dat betekent dat de onzekerheid weer enorm toeneemt en de handel wordt geschaad.