Lagere opening op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine verliezen aan de handel begonnen. Veel aandacht gaat uit naar kwartaalresultaten van onder meer supermarktconcern Walmart. Verder volgen beleggers op Wall Street de ontwikkelingen aan de overkant van de Atlantische Oceaan, waar veel onzekerheid heerst rond de brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 24.974 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 2686 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 0,1 procent in de min op 7126 punten.

Premier Theresa May is donderdag begonnen aan een belangrijk debat in het Lagerhuis over het brexitakkoord, dat ze woensdag presenteerde. Eerder op de dag zag ze haar minister voor brexitzaken Dominic Raab vertrekken, samen met een aantal andere bewindslieden die zich niet in de deal kunnen vinden. Die beslissing zette het Britse pond flink lager ten opzichte van de dollar.

Dow-fonds Walmart schroefde het voorbije kwartaal zijn omzet op, geholpen door hogere verkopen op de Amerikaanse thuismarkt. De supermarktketen stelde ook zijn verwachtingen rond de aangepaste winst per aandeel naar boven bij. Maar beleggers lijken toch niet helemaal overtuigd. Het aandeel zakte 1,4 procent.

Winkelketen J.C. Penney opende verder bijna 14 procent lager na een tegenvallend kwartaalbericht. De cijfers van fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems werden juist door beleggers beloond met een koerssprong van dik 4 procent.