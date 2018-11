Ondernemers kijken positief naar volgend jaar

Veel ondernemers zijn optimistisch over volgend jaar. Ze verwachten in 2019 een hogere omzet in de boeken te zetten. Daarnaast zijn ze positief over de werkgelegenheid en investeringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Kamer van Koophandel en een aantal brancheorganisaties.

Per saldo denkt 30 procent van de ondernemers meer omzet te draaien dan in 2018. Daarnaast verwacht per saldo 17 procent van de bedrijven volgend jaar extra personeel aan te nemen.

Dat laatste blijkt voor veel bedrijven overigens een moeilijke opgave te zijn. Personeelstekorten belemmerden in het vierde kwartaal meer dan een kwart van de ondernemingen bij hun werkzaamheden. Vooral transportbedrijven en zakelijk dienstverleners hadden moeite bij het vinden van geschikte werknemers.

Alles bij elkaar genomen kwam het ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal uit op 13,4, een kleine daling ten opzichte van voorgaande drie maanden. Ieder cijfer boven de nul wijst op optimisme, daaronder op negatieve verwachtingen. De stemming is sinds 2014 onafgebroken positief.