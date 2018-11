Rutte: pensioenoverleg kan ook nog mislukken

Premier Mark Rutte sluit niet uit dat er geen nieuw pensioenstelsel komt. Volgens hem kan het ook nog mislukken.

Rutte schoof donderdagavond aan bij het slepende overleg tussen werkgevers en vakbonden over de hervormingen van de pensioenen. Hij deed voor de derde keer mee.

De premier noemde een nieuw pensioenakkoord heel belangrijk voor Nederland. Hij wees op de ,,hele grote problemen”. Veel pensioenen stijgen bijvoorbeeld niet mee met de inflatie. ,,We hebben nu de kans om voor de komende vijftig jaar een pensioenstelsel te bouwen dat weer mee kan.”

Volgens waarnemers betekent de persoonlijke bemoeienis van Rutte dat de onderhandelingen in de eindfase zijn beland en een akkoord nabij is. Het pensioen is weliswaar vooral een zaak tussen werkgevers en werknemers. Maar als het kabinet bijvoorbeeld de AOW aanpast, kan de pijn worden verzacht die de hervorming van het pensioenstelsel bij sommige groepen veroorzaakt.

De vakbond FNV hamert op een bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Dat kost echter veel geld.