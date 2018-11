Weer stakingen bij Scania

Medewerkers van Scania in Zwolle en Meppel gaan weer staken. Daarmee willen ze hun roep om een betere cao kracht bijzetten. Op vrijdag zal het werk voor 24 uur worden neergelegd, zo meldde vakbond FNV.

In de metaalsector vinden al maandenlang door het hele land acties plaats. FNV zet in op een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook willen werknemers een einde aan de volgens hen doorgeslagen flexibilisering in de branche. De cao metalektro geldt in totaal voor ongeveer 150.000 werknemers in Nederland.

Het is niet voor het eerst dat het werk bij Scania wordt neergelegd. Ook andere grote bedrijven, zoals VDL-Nedcar, Stork, ASML, Fokker, DAF en Siemens kwamen al eerder aan de beurt.