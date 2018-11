Wall Street opent met verlies

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen begonnen aan de laatste handelssessie van de week. De hoop op een snelle handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China lijkt te vervagen na opmerkingen van de Amerikaanse minister van Handel. Verder drukten tegenvallende berichten van chipbedrijf Nvidia het sentiment.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,4 procent lager op 25.178 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 2714 punten en de technologiebeurs Nasdaq leverde 1,1 procent in tot 7182 punten.

Washington is nog altijd van plan in januari de importheffingen op Chinese goederen te verhogen, zei handelsminister Wilbur Ross. De ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping op de aanstaande G20-top zal naar alle waarschijnlijkheid niet tot een doorbraak leiden in het handelsconflict, aldus Ross.

Nvidia ging bijna 19 procent onderuit bij opening. Het concern dat ook grafische kaarten maakt, kwam donderdag nabeurs met prognoses voor het lopende kwartaal die veel zwakker waren dan verwacht, mede door een sterk afgenomen vraag naar chips voor het delven van cryptomunten. Branchegenoot AMD had het ook lastig met een min van 6,5 procent.

Viacom (min 0,3 procent) kwam eveneens met cijfers naar buiten. Het film- en televisiebedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet dan analisten hadden verwacht, mede geholpen door goede resultaten van filmstudio Paramount. De nettowinst viel daarentegen lager uit.