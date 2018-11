VS helpen Papoea’s met stroomnet

De Verenigde Staten gaan met bondgenoten als Japan, Australië en Nieuw-Zeeland aan de slag met het verbeteren van het elektriciteitsnet in Papoea-Nieuw-Guinea. Naast het helpen van de bevolking willen de VS de macht van China in de regio indammen.

China steekt de laatste tijd veel geld in onder meer infrastructurele projecten in verschillende landen in de regio. De VS hebben meermaals kritiek geleverd op de werkwijze, met name diplomatiek, van Peking. Chinese projecten zouden ook niet goed gepland, niet duurzaam gefinancierd en verre van nuttig zijn.

Met het project is een bedrag gemoeid van omgerekend 1,5 miljard euro. Door de inspanningen moet straks 70 procent van de bevolking aan het stroomnet zijn verbonden. Dat is nu 13 procent.