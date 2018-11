Inspectie oneens met vergunning Tata Steel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in beroep tegen een vergunning voor Tata Steel. De provincie Noord-Holland gaf die vergunning zonder dat het bedrijf aanvullende maatregelen hoeft te nemen om bepaalde uitstoot van stikstofoxiden terug te brengen, en daar is de toezichthouder het niet mee eens.

Het gaat om het zogeheten windverhitten. Bij het verbranden van staal komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt via vuurvaste stenen overgebracht naar de lucht. Vervolgens wordt deze warme lucht weer naar de hoogovens teruggeleid om de productie van ruw ijzer te stimuleren. Bij dit hele proces komen ook stikstofoxiden vrij, zoals bij alle vormen van verbranding op hoge temperaturen.

De inspectie constateert dat de uitstoot bij het windverhitten in IJmuiden de Europese normen overschrijdt. Omwonenden en de directe leefomgeving worden hierdoor te veel blootgesteld aan stikstofoxiden, vindt de toezichthouder. Die stoffen zijn schadelijk voor de luchtwegen en veroorzaken bodemverzuring, wat leidt tot verminderde biodiversiteit in natuurgebieden. Het is nu aan de rechter om uitspraak te doen.