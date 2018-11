Nieuwe topman voor ALDI in Nederland

Budgetsupermarkt ALDI heeft een nieuwe topman in Nederland. Christian Fleck volgt Nicolás de Lope op die per direct een bestuurspost krijgt bij het Duitse moederbedrijf ALDI Nord.

Fleck is afkomstig uit Duitsland en heeft sinds 2008 diverse functies bekleed binnen ALDI. Als laatste was hij directeur van ALDI Best, een van de negen regionale distributie- en verkoopbedrijven van de super in Nederland.

Het is de bedoeling dat Fleck verder gaat met het uitvoeren van de twee jaar terug ingezette vernieuwingsstrategie van ALDI. Daarbij staan de uitbreiding van filialen en vernieuwing van het assortiment centraal. Tegenwoordig zet het bedrijf bijvoorbeeld meer in op verse en duurzame producten. Ook zijn de schappen aangevuld met A-merken als Heineken, Unox en Coca-Cola. ALDI heeft in Nederland zo’n vijfhonderd vestigingen.