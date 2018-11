Wall Street opent met verlies

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager aan de wegens Thanksgiving verkorte handelsweek begonnen. De handelsspanningen tussen de VS en China blijven de gemoederen bezighouden, zeker na de harde woorden van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in de richting van China dit weekend. Verder blijven er zorgen bestaan over Apple.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,3 procent lager op 25.332 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2728 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 7208 punten.

De Asia-Pacific Economic Cooperation-top eindigde in mineur omdat de aanwezige leiders het niet eens werden over een slotverklaring. De aanwezige Pence benadrukte dat de VS hun beleid pas zullen aanpassen op het moment dat China dat ook doet. Alle ogen zijn nu gericht op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top aan het einde van de maand.

Techreus Apple verloor 1,8 procent na nieuwe berichten over mogelijk tegenvallende vraag naar de nieuwe iPhones. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft Apple nu ook zelf zijn productiedoelen naar beneden bijgesteld, nadat eerder belangrijke toeleveranciers dat al deden.

Het Chinese JD.com, dat een notering heeft in New York, verloor 3,1 procent. De webwinkel kwam met tegenvallende resultaten.