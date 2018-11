Damrak opent in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen na de negatieve stemming op Wall Street en in Azië. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan na de zware koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent in de min op 515,22 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 697,70 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Lucas Bols 5,5 procent. De drankenproducent heeft in Nederland het afgelopen halfjaar minder jenever en vieux aan de man gebracht en zag de nettowinst met bijna een tiende terugvallen. Ook had het bedrijf in de zes maanden van april tot en met september last van tijdelijke invoerrestricties in West-Afrika.