Groei easyJet op Schiphol door grotere kisten

Prijsvechter easyJet mikt op verdere groei op Schiphol, ook nu de luchthaven qua vliegbewegingen aan zijn limiet zit. Door gebruik te maken van grotere en vollere vliegtuigen hoopt het van huis uit Britse bedrijf op extra passagiers, zo meldde directeur William Vet van easyJet Nederland in een toelichting op de jaarcijfers.

In Nederland was easyJet in het afgelopen boekjaar, dat liep tot oktober, goed voor 6 miljoen passagiers. Dat was een fractie meer dan een jaar eerder, geholpen door een stijging van de toestelcapaciteit. EasyJet zal in meer van zijn vliegtuigen een rij stoelen extra plaatsen. Verder zal het bedrijf grotere kisten inzetten, ter vervanging van kleinere, veelal oudere vliegtuigen. Die worden door het bedrijf uitgefaseerd.

De Britten hebben nog altijd geen interesse in luchthaven Lelystad, omdat het bedrijf zich blijft richten op hoofdluchthavens. Ook Rotterdam en Eindhoven zijn geen optie voor het bedrijf dat met partners steeds meer mikt op langeafstandsvluchten.

Vet sprak zich verder ook uit over de nieuwe tarieven die op Schiphol gaan gelden. Voor maatschappijen die schonere en stillere vliegtuigen inzetten wordt het aantrekkelijker om op Schiphol te vliegen. Die ontwikkeling noemde hij op zich positief. Toch had hij van de luchthaven iets meer ambitie verwacht. EasyJet is na KLM de grootste klant van Schiphol.

KLM zei eerder de stijging van de tarieven op Schiphol ,,zeer fors” te vinden. Daarbij zou volgens KLM meer moeten worden gekeken naar duurzame initiatieven, zoals een hoger tarief op kortere vluchten.