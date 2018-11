IKEA opent grootste winkel in Filipijnen

Bij de Filipijnse hoofdstad Manilla opent in 2020 ’s werelds grootste IKEA de deuren. De Zweedse meubelgigant heeft in het winkelcentrum Mall of Asia alvast een oppervlak van 65.000 vierkante meter geregeld. Dat is vergelijkbaar met circa dertien voetbalvelden.

IKEA zet tegenwoordig sterk in op groei in Aziƫ. In augustus opende het concern nog zijn eerste filiaal in India en een week geleden werd het eerste woonwarenhuis in hartje Tokio in Japan aangekondigd.

Winkels in AziĆ« onderscheiden zich vaker door hun grootste afmetingen. Bovenaan de ranglijst van grootste IKEA’s staat momenteel bijvoorbeeld een Zuid-Koreaanse vestiging in de buurt van Seoul, met een oppervlak van ruim 57.000 vierkante meter. Een zaak van IKEA is doorgaans circa 35.000 vierkante meter groot.

De Mall of Asia, waar de eerste IKEA van de Filipijnen wordt gehuisvest, behoort tot de grootste winkelcentra ter wereld. Het totale oppervlak bedraagt meer dan 400.000 vierkante meter en er wordt gewerkt aan een uitbreiding richting de 700.000 vierkante meter. Het complex ligt dichtbij een wijk met diverse grote casino’s.