Staking in koffiefabriek Douwe Egberts

Werknemers van de Utrechtse koffiefabriek van Jacobs Douwe Egberts gaan donderdag staken. Op dezelfde dag wordt ook door medewerkers van het bedrijf in het Duitse Bremen het werk neergelegd, heeft vakbond FNV laten weten.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er precies aan de acties meedoen. Onlangs was er ook al een staking in de theefabriek in het Friese Joure. Inzet van de stakingen is onder meer een extra loonstijging.

,,Jacobs Douwe Egberts heeft in Nederland vorig jaar 431 miljoen winst gemaakt en ook nu draait het bedrijf zeer goed. Het bedrijf legt eenzijdig een eindbod neer en luistert daarna niet meer naar het antwoord van de eigen werknemers”, klaagt FNV-bestuurder Niels Suijker.

Volgens de vakbond is het feit dat Nederlandse en Duitse medewerkers samen optrekken een ,,sterk signaal” dat het bedrijf niet kan negeren. Jacobs Douwe Egberts heeft wereldwijd circa 15.000 werknemers in dienst, waarvan 2100 in Nederland en 1500 in Duitsland.