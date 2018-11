Virtuele munten dalen steeds verder

Google plus

Handelaren en analisten weten nog altijd niet goed wat de oorzaak van de koersdaling is. Mogelijk heeft die te maken met de nieuwe versie van de bitcoin cash, die vorige week zijn debuut maakte. De vrees bestaat dat deze nieuwe gesplitste munt destabiliserend werkt voor andere crypto’s.

Andere munten daalden ook flink. Zo werd een afsplitsing, de bitcoin cash, in een dag tijd bijna gehalveerd. Munten als de XRP, ethereum, stellar, EOS, litecoin, cardano en monero verloren in een etmaal 10 tot 20 procent van hun waarde.

Eind vorig jaar was de bitcoin nog bijna 20.000 dollar waard.

De bitcoin en andere virtuele munten zakken steeds verder weg. De waarde van de bitcoin daalde dinsdag tot onder de 4500 dollar. Dat is de laagste stand sinds oktober 2017. De grootste crypto-munt verloor in de afgelopen week 30 procent aan waarde.

