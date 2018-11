AEX hoger door optimisme over Italië

De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen na de koersduikelingen een dag eerder. Berichten over een mogelijke aanpassing van de Italiaanse begrotingsplannen zorgden voor enige optimisme onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 513,06 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 689,58 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. De hoofdindex in Milaan dikte 1,1 procent aan. Volgens de krant La Stampa zou de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini openstaan voor budgetherzieningen.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was financieel concern ING Groep met een winst van 1,6 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

In Parijs veerde Renault (plus 2,6 procent) op na de recente koersdruk. Het Franse autoconcern neemt nog geen definitief afscheid van de gearresteerde topman Carlos Ghosn. Wel zal operationeel directeur Thierry Bolloré tijdelijk de taken van Ghosn waarnemen. Eerder werd door ingewijden nog gemeld dat Ghosn zou worden vervangen door Bolloré.

ThyssenKrupp klom 1 procent in Frankfurt. Het Duitse staalconcern is na twee winstalarmen weer voorzichtig optimistisch over de toekomst en rekent in het nieuwe boekjaar op een winststijging. De sportartikelenmakers Adidas en Puma stegen 0,8 en 2,7 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Amerikaanse verkoper van sportschoenen Foot Locker.

Nyrstar maakte een koerssprong van bijna 55 procent in Brussel, na de forse koersval in de afgelopen weken. De noodlijdende Belgische zinkverwerker krijgt een lening van 650 miljoen dollar van grootaandeelhouder Trafigura. Het Britse doe-het-zelf-bedrijf Kingfisher kwam met een teleurstellend handelsbericht en zakte 4 procent.

De euro was 1,1397 dollar waard, tegen 1,1390 dollar op dinsdag. De olieprijzen veerden wat op na de duikeling van ruim 6 procent een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 54,54 dollar. Brentolie steeg 1,5 procent in prijs tot 63,45 dollar per vat.