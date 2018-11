Brandstoftekort door lage waterstand Rijn

De lage waterstanden van de Rijn door de droogte van afgelopen zomer zorgen voor brandstoftekorten in Europa. Zwitserland, delen van Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied kunnen moeilijker bevoorraad worden, juist in de periode dat de vraag naar brandstof vanwege de winter zal toenemen.

De droogte heeft gezorgd voor historisch lage waterstanden van de Rijn en er is nog geen zicht op verbetering. Het scheepvaartverkeer is daardoor ernstig verstoord. De Duitse overheid werkt aan aanpassing van de regels voor brandstoftransport via de weg om de tekorten tegen te gaan. Volgens de Duitse organisatie voor tankstations Tankstellen-Interessenverband zijn sommige tankstations al leeg. ,,Dat komt door de logistiek en het probleem is vrij groot”, zegt een woordvoerder.

Normaal gesproken wordt wekelijks ongeveer 100.000 ton diesel en aanverwante brandstoffen vanuit Rotterdam over de Rijn aangevoerd. In de andere richting gaat vooral benzine.