Brussel wil Italië op strafbankje zetten

Italië hoort op het Europese strafbankje. De Europese Commissie keurt de nieuwe begroting voor 2019 opnieuw af en vraagt de andere eurolanden toestemming om een strafprocedure te openen waarbij het land onder streng toezicht komt te staan.

De lidstaten hebben twee weken de tijd om de analyse van de commissie over de cijfers te bestuderen. Als ze akkoord gaan kan de strafprocedure al in december ingaan. Rome krijgt dan drie tot zes maanden de tijd om actie te ondernemen en het huishoudboekje in lijn met de Europese begrotingsregels te brengen. Als de aanbevelingen van de commissie niet worden nageleefd, kunnen er sancties volgen, waaronder geldboetes en het intrekken van EU-subsidies.